«Выбитые стекла и трещины на фасадах». Два дома пострадали в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ
Глава Ростова-на-Дону Скрябин: два дома повреждены при атаке ВСУ
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В Ростове-на-Дону в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины повреждения получили две многоэтажки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения», — написал он в своем телеграм-канале.
В пункте временного размещения, который открывается для жильцов поврежденных зданий, организованы спальные места, организовано горячее питание и напитки.
На базе администрации Пролетарского района начала работу горячая линия.
Напомним, в ночь на 24 августа 2026 года Ростовская область подверглась масштабной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, дежурные силы ПВО уничтожили над регионом более 120 беспилотных летательных аппаратов и несколько крылатых ракет.
Ранее сообщалось о том, что телеведущий Малахов стал затворником в Ростовской области.