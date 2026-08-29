«Выбитые стекла и трещины на фасадах». Два дома пострадали в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины повреждения получили две многоэтажки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения», — написал он в своем телеграм-канале.

В пункте временного размещения, который открывается для жильцов поврежденных зданий, организованы спальные места, организовано горячее питание и напитки.

На базе администрации Пролетарского района начала работу горячая линия.

Напомним, в ночь на 24 августа 2026 года Ростовская область подверглась масштабной воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, дежурные силы ПВО уничтожили над регионом более 120 беспилотных летательных аппаратов и несколько крылатых ракет.

Ранее сообщалось о том, что телеведущий Малахов стал затворником в Ростовской области.