«Мягко идет, управляется одним пальцем». Владимир Путин протестировал автомобиль Volga К50

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород лично протестировал новый отечественный автомобиль Volga К50. Видеозапись тест-драйва 28 августа опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах глава государства в сопровождении представителя компании проехал за рулем Volga К50 от одного цеха нижегородского производственного кластера до другого.

Сопровождающая спросила у президента, удобно ли ему находиться за рулем.

«Мягко идет машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем», — ответил Путин.

Российский лидер находится в Нижнем Новгороде с рабочей поездкой. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» президент осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших».

Ранее сообщалось о том, что Кремль вводит ручное управление для промышленности.