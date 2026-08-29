«Мягко идет, управляется одним пальцем». Владимир Путин протестировал автомобиль Volga К50
Путин протестировал новый автомобиль Volga К50 в Нижнем Новгороде
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород лично протестировал новый отечественный автомобиль Volga К50. Видеозапись тест-драйва 28 августа опубликовала пресс-служба Кремля.
На кадрах глава государства в сопровождении представителя компании проехал за рулем Volga К50 от одного цеха нижегородского производственного кластера до другого.
Сопровождающая спросила у президента, удобно ли ему находиться за рулем.
«Мягко идет машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем», — ответил Путин.
Российский лидер находится в Нижнем Новгороде с рабочей поездкой. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» президент осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших».
Ранее сообщалось о том, что Кремль вводит ручное управление для промышленности.