«Китай выбрал нас». Сахалин заключил первый контракт на лечебную грязь

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) рассказала о продвижении отечественной косметики на международных рынках. По словам руководителя ведомства, основная задача — познакомить мировую аудиторию с натуральной продукцией из России.

«Все знают по соль Мертвого моря — но ведь у нас в Крыму или на Сахалине есть уникальные целебные грязи. Недавно Сахалин заключил первый экспортный контракт с китайской компанией на поставку лечебной грязи», — сказала глава РЭЦ.

Как отметила глава РЭЦ, сектор beauty-продукции выделен в отдельное направление несырьевого экспорта. Для популяризации российской косметики за рубежом привлекаются иностранные бьюти-блогеры, которые проводят мастер-классы с использованием отечественных средств, уточняется в сообщении.

Одним из инструментов поддержки экспортеров служит проект бьюти-боксов «Сделано в России». Согласно данным РЭЦ, этот формат уже охватывает рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и стран СНГ.

С июля текущего года ведется работа по продвижению более трех тысяч товаров от почти ста российских брендов на витрине Wildberries в Узбекистане.

«В планах — закрепить и расширить этот формат в странах СНГ, где наши товары пользуются спросом», — заключила Никишина.

Ранее сообщалось о том, что в Китае начались продажи гибрида Changan CS55 Plus по цене от 1 млн рублей.