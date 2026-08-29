«Ребенок в тяжелом состоянии». Что известно об атаке на Ростовскую область?

В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований на территории Ростовской области пострадали семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере «МАКС» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, в Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших — двое взрослых и двое детей.

«Один ребенок в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Аксайском районе области за медицинской помощью обратились еще три человека.

Ранее сообщалось о том, что два дома повреждены при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону.