20 пациентов до конца года: академик Гинцбург раскрыл сроки поступления вакцины от рака кожи в клиники

До наступления следующего календарного года не менее 20 российских пациентов должны получить инновационный препарат против меланомы. Такой информацией с РИА Новости поделился академик Российской академии наук, возглавляющий научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Александр Гинцбург.

По словам ученого, в настоящее время разработчики вышли на финишную прямую — создание лекарственных средств находится на завершающей стадии. Их планируется направить в профильное медицинское учреждение — центр имени Герцена — в течение ближайших двух месяцев. Следовательно, уже к декабрю первая партия пациентов смогут получить шанс на лечение с применением передовой разработки отечественных биоинженеров.

«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы», — сказал он.

Стоит напомнить, что минувшей весной в НМИЦ радиологии Минздрава России был совершен прорыв: впервые в реальной врачебной практике персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак» ввели человеку с диагнозом «меланома кожи». Этот проект стал плодом тесного сотрудничества двух ведущих научно-медицинских организаций страны — НМИЦ радиологии и центра имени Гамалеи.

Разработка самой вакцины «Неоонковак» велась в стенах центра Гамалеи, тогда как производственную базу предоставил НМИЦ радиологии. Разрешительные документы на применение препарата в клинической практике Министерство здравоохранения выдало в первых числах декабря прошлого года. А уже в апреле текущего года первую инъекцию получил 60-летний мужчина из Курской области. Пациент, как уточняется, должен полностью пройти курс иммунотерапии в сентябре.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда лучше делать прививку от гриппа.