«Сюрприз для покупателей». С 1 сентября в России ужесточат возврат смартфонов и ноутбуков

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу уточненные требования к возврату технически сложных товаров. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, вернуть смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другую подобную технику можно будет исключительно при условии сохранения потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки.

В последнее время, по его словам, участились случаи, когда покупатели приобретают дорогостоящие устройства, пользуются ими несколько недель, а затем возвращают как «неподошедшие», сохраняя при этом товарный вид. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика наносит убытки продавцам и провоцирует рост цен для добросовестных потребителей. Отсутствие заводской упаковки и полной комплектации, отмечается в материале, серьезно осложняет дальнейшую реализацию такого товара.

«В России с 1 сентября уточняются требования к возврату технически сложных товаров. Согласно новым правилам, вернуть смартфон, ноутбук, телевизор или другую технику из утвержденного перечня можно будет только при сохранении потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки», — заявил Свищев.

В обновленный перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, вошли технически сложные изделия с гарантией не менее одного года, ювелирные украшения, автомобили и мебель.

Депутат уточнил, что правило о возврате товара надлежащего качества в течение 14 дней продолжает действовать. Однако возврат будет возможен только в том случае, если товар не находился в употреблении, сохранены его потребительские свойства, фабричные ярлыки, пломбы и товарный вид.

При обнаружении недостатков у покупателя сохраняются законные права: потребовать замены на товар аналогичной или другой марки с перерасчетом цены, соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков либо полного отказа от договора и возврата уплаченной суммы. Для технически сложных товаров — телефонов, планшетов и ноутбуков — действует особый порядок: возврат возможен в течение 15 дней с момента передачи товара.

Базовые сроки возврата интернет-покупок, согласно официальному релизу, сохраняются: вернуть качественный товар можно до получения или в течение семи дней после доставки. Если продавец письменно не разъяснил порядок возврата, этот срок увеличивается до трех месяцев.

Ранее сообщалось о том, что владельцы телефонов могут получить замену гаджета на время ремонта.