Четыре снимка из 2013-го и потерянный пароль: забытая страница в соцсети обернулась для жителя Подмосковья судом

Четыре фотографии с нацистской символикой, загруженные в социальную сеть еще в январе 2013 года, спустя 13 лет обернулись для жителя Серпухова административным разбирательством. Как сообщает МК в Серпухове, снимки все это время оставались на его странице и были обнаружены сотрудниками полиции в июне 2026 года.

На заседании суда мужчина объяснил, что давно потерял доступ к своему аккаунту, в связи с чем технически не мог удалить проблемные публикации. Однако это обстоятельство не освободило его от ответственности. Судья признал серпуховича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере ₽1 тыс.

В прокуратуре, в свою очередь, подчеркнули социальную значимость подобных дел. Там отметили, что любые публикации с нацистской атрибутикой, даже если они были сделаны много лет назад, создают реальную угрозу распространения экстремистской идеологии. Поэтому обнаружение и пресечение таких фактов находится в поле постоянного внимания правоохранительных органов независимо от срока давности размещения материалов.

Сам фигурант дела, как уточняется, свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд принял во внимание смягчающее обстоятельство — наличие у мужчины двоих малолетних детей. Именно это обстоятельство, по-видимому, и повлияло на размер штрафа, который был назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Ранее сообщалось, что к 13 годам колонии приговорили мужчину за попытку сбыта 5 кг наркотиков в Подмосковье.