Студия «Маша и Медведь» обратилась в суд к автору персонажей: дата заседания уже известна

Кузьминский суд Москвы 19 октября приступит к рассмотрению иска студии «Маша и Медведь» к автору популярных мультгероев Олегу Кузовкову. Речь идет о споре вокруг исключительных прав на персонажей знаменитого анимационного сериала. Как стало известно корреспонденту ТАСС в ходе предварительных слушаний, прошедших накануне, разбирательство обещает быть масштабным и детальным.

«Назначить судебное заседание на 19 октября, 11:00 мск», — огласила решение судья.

Согласно материалам дела, Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Однако по истечении установленного между сторонами срока — в 2025 году — автор прекратил сотрудничество с истцом. Вскоре после этого Кузовков заявил о намерении спродюсировать полнометражный фильм про популярных мультгероев. Производством картины, как сообщается, займется компания Studio MiM, которая ранее анонсировала «обновленный образ персонажей». Завершить производство планируют к концу 2028 года.

Представители истца на предварительных слушаниях настаивали на том, что персонажи мультсериала являются результатами интеллектуальной деятельности именно компании, а значит, исключительные права на них принадлежат студии. В качестве доказательств своей позиции сторона истца привела несколько наглядных примеров объектов исключительного права: это ростовые куклы Маши и Медведя, скриншот из первой серии мультсериала, а также скульптура в парке с изображением спорных персонажей.

«Основанием нашего иска является в том числе то, что, по мнению истца, ответчик совершает действия, направленные на создание угрозы на уже фактическое нарушение прав истца - использование персонажей Маша и Медведь», — обратился к суду представитель истца.

В ответ на это представители ответчика — Олега Кузовкова — заявили, что изображение персонажей анимационного сериала является лицензионным договором, заключенным между автором и студией «Маша и Медведь».

«Проект, который Олег Кузовков рассылал в 2007 году разным компаниям, в том числе директору мультипликационной студии "Анимакорд" Дмитрию Ловейко, который согласился на продюсирование данного сценария. Речь идет не только об изображениях, но и персонажах - Маши и Медведя», — подчеркнула представитель ответчика.

Ранее сообщалось, что британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и Медведь».