Разрыв по швам: подмосковный садовод раскрыл 5 причин гибели урожая томатов

Когда на томатных кустах начинают краснеть долгожданные плоды, некоторые огородники вместо глянцевых и упругих экземпляров обнаруживают глубокие рубцы и рваные раны на кожице. Такие овощи непригодны для цельноплодного консервирования и хранятся считанные часы. Почему помидоры лопаются прямо на ветке и как купировать этот процесс, объяснил REGIONS опытный садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Главная беда красивых томатов кроется в резких скачках влажности, которые в народе метко называют «водными горками». Если земля под кустом долгое время стояла сухой и каменистой, а затем растение получило обильный полив или попало под затяжной ливень, обезвоженные ягоды начинают вести себя непредсказуемо. Мякоть стремительно разбухает от поступающей влаги, пытаясь наверстать упущенное, тогда как жесткая шкурка просто не успевает за этим процессом растянуться. Внутреннее давление становится колоссальным, и плод буквально разрывает изнутри. Чаще всего жертвами такого явления становятся крупноплодные сорта с нежной оболочкой.

Что заставляет плоды лопаться

Эксперт выделил пять основных факторов, провоцирующих порчу урожая:

Режим водопоя. Хаотичный полив — главный враг цельного урожая. Когда грунт превращается то в пыль, то в болото, корни испытывают сильнейший шок. В жаркую погоду почва пересыхает моментально, и при внезапном заливе корневая система выталкивает всю влагу прямиком в созревающие ягоды.

Дневная баня и ночной холод. В тепличных условиях днем температура нередко поднимается до тридцати пяти градусов, а ночью столбик термометра падает камнем вниз. Из-за этого перепада на ягодах оседает обильная роса, а утреннее солнце действует на влажную кожуру как увеличительное стекло, оставляя сетку микротравм. Особенно сильно от этого страдают розовые сорта.

Агрессивная стрижка. Желание ускорить созревание нередко толкает дачников на радикальные меры — удаление всей листвы. Без зеленого щита процесс испарения влаги прекращается, и вся вода устремляется в плоды. Они переполняются соком и трескаются по швам. Обрезать стоит только нижний ярус листьев и исключительно после того, как нижняя кисть начала менять цвет.

Азотные передозировки. Перекорм азотом во время налива плодов делает их рыхлыми, а кожуру — тонкой, словно пергамент. Растение уходит в активный рост зелени, забывая о качестве семян и целостности оболочки внутри.

Голод по минералам. Для крепости «брони» томатам остро необходимы калий и кальций. При их дефиците стенки клеток слабеют, форма плода искажается, и он дает течь. Кальций отвечает за прочность клеточного каркаса, а калий следит за тем, чтобы влага распределялась равномерно по тканям.

Как спасти урожай от разрывов

Первым делом необходимо выровнять график подачи воды. Полив должен быть дробным и предсказуемым. Лучше давать воду небольшими порциями рано утром, пока еще нет палящего солнца.

Если земля уже успела превратиться в камень, садовод рекомендует использовать специальную схему спасения. Сначала следует пролить почву лишь наполовину от обычной нормы, сделать паузу на пару часов, чтобы корни адаптировались, и только потом доливать остальную жидкость.

Землю обязательно нужно укрыть. Слой мульчи из соломы или скошенной травы помогает удерживать температуру почвы ровной и запирает влагу внизу, сокращая испарение почти вдвое. Это избавляет от необходимости экстренно заливать пересохшие кусты большим объемом воды.

В период окрашивания плодов азотные подкормки следует исключить полностью. Основой рациона должны стать сульфат калия и кальциевая селитра. Раз в десять дней полезно проводить внекорневую обработку по листьям раствором борной кислоты (один грамм порошка на литр горячей воды) — это делает оболочку плодов более вязкой и прочной к механическим повреждениям.

Любые лопнувшие томаты необходимо безжалостно снимать с ветки. Рана на овоще затягивается плохо: уже через сорок восемь часов в ней поселяется плесень, которая способна быстро перекинуться на здоровых соседей.

Вторая жизнь поврежденных овощей

Чтобы защитить оставшиеся целыми помидоры, опытные дачники прибегают к экстренному вечернему опрыскиванию содовым раствором (пятьдесят граммов на стандартное ведро воды). Этот прием помогает подсушить поверхность и предотвратить развитие грибковых инфекций на микротрещинах.

«Если лопнувших плодов много, собирать их нужно немедленно для кухни. Есть их можно, но только если грядки не поливались химикатами. Поврежденные края нужно срезать ножом», — советует Борис Воронович.

Таким образом, даже если спасти товарный вид помидоров не удалось, у них всегда остается вторая кулинарная жизнь: они отлично подходят для приготовления соусов, лечо и суповых заправок, где форма плода не имеет значения, а вкусовые качества остаются на высоте.