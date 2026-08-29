Гриб, который вкуснее белого, но новички обходят его стороной: где искать царский деликатес

Пока толпы грибников прочесывают леса в поисках белых, те, кто знает секрет, наполняют корзины каштановым моховиком. В Европе его называют царским деликатесом, шеф-повара ценят не меньше, чем белый гриб, а новички проходят мимо, испугавшись посиневшей мякоти. Рассказываем, где искать этот гриб в Талдоме и почему он стоит того. Об этом сообщает REGIONS.

Главная причина, по которой моховик каштановый остается незамеченным — мгновенное посинение на срезе. При нажатии или разрезе мякоть сначала краснеет, а затем становится темно-синей, почти чернильной. Но это не порча и не яд. Это обычная химическая реакция на воздух, характерная для многих благородных грибов. На вкус и съедобность она не влияет. Внешне моховик легко узнать: каштановая, бархатистая шляпка (в сырость становится слизистой), плотная желтоватая ножка и желто-оливковый трубчатый слой.

Искать его стоит в хвойных лесах — под соснами и елями, на песчаной почве, во мху и на опушках. Появляется после теплых дождей в конце августа и начале сентября. Растет группами: если нашли один, осмотритесь вокруг — рядом почти наверняка есть еще.

Единственный похожий ядовитый гриб — сатанинский*, но его легко отличить: он растет только в лиственных лесах (под дубами и буками), имеет розоватый трубчатый слой и красную сеточку на ножке. У моховика ничего такого нет — только желто-оливковый низ и никаких красных оттенков.

В кулинарии моховик универсален: его жарят, тушат, маринуют и сушат. При сушке аромат раскрывается даже сильнее, чем у белого, а суп получается густым и насыщенным.



Один нюанс: перед готовкой стоит снять тонкую пленку со шляпки, чтобы избавиться от возможной горчинки.

Так что если в этом сезоне вам попадется гриб, который синеет на срезе, не проходите мимо. Это не брак, не червивость и не яд. Это — каштановый моховик, который в Европе называют деликатесом. И он действительно вкуснее белого.

Ранее стало известно, что грибной сезон в Подмосковье только начинается: не убирайте корзину до октября.



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