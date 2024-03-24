Активные действия на российско-японской границе свидетельствуют о провокациях Токио в целях вынудить Москву открыть «второй фронт». Соответствующее заявление сделал политолог Владимир Брутер в беседе с изданием URA.ru .

Новый российский посол в Японии Николай Ноздрев отметил по прибытию в страну, что японские войска активизировались возле границы с РФ. По его словам, проводится операция в многостороннем формате, в которой также участвуют Соединенные Штаты и несколько государств-членов НАТО.

Политолог подчеркнул, что нельзя отрицать вероятности появления второго, третьего или еще большего количества фронтов, но в пока что у Запада нет подобных планов. Брутер также подчеркнул, что западный мир хочет спровоцировать РФ, но не хочет с ней воевать из-за страха.

Эксперт также указал на то, что недавнее увольнение замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд является показателем неготовности Запада к конфронтации в данный момент.

По словам политолога, активизация на границе стран производится по заказу от коллективного Запада для того, чтобы все сторонники поссорились с РФ. Они ожидают агрессивной реакции РФ, которую потом можно было бы выставить в выгодном свете, подчеркнул он.