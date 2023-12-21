Политолог Дудчак считает, что Блинкен подтвердил требование США вести войну на Украине
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь Вашингтона играет ключевую роль в способности Незалежной. По словам политолога Александра Дудчака, он этим заявлением косвенно признал, что воевать Киев заставляют Вашингтон. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что именно это является причиной продолжающихся поставок оружия.
По мнению эксперта, об этом же свидетельствуют и слова Блинкена о необходимости очередной мобилизации на Украине.
Он подчеркнул, что США являются основным двигателем всех ужасных событий на территории Украины.