Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь Вашингтона играет ключевую роль в способности Незалежной. По словам политолога Александра Дудчака, он этим заявлением косвенно признал, что воевать Киев заставляют Вашингтон. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что именно это является причиной продолжающихся поставок оружия.

По мнению эксперта, об этом же свидетельствуют и слова Блинкена о необходимости очередной мобилизации на Украине.

Он подчеркнул, что США являются основным двигателем всех ужасных событий на территории Украины.