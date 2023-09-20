Политолог Евстафьев считает, что Запад оставил Зеленскому выход лишь в одном направлении
Фото: [©РИА Новости]
По словам политолога Владимира Евстафьева, выступление украинского лидера на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН свидетельствует о том, что киевский режим борется за выживание, а западные кураторы заставляют его продолжать военные действия и не разрешают начать переговоры с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что США пока не готовы к переговорам по Незалежной.
По мнению эксперта, Вашингтон активно толкает Киев на продолжение контрнаступления, в противном случае с него спросят все финансы, выделенные на войну с Россией.