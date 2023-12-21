Политолог Федорова заявила о поддержке Путина различными слоями общества

Сегодня в Гостином Дворе начал свою работу избирательный штаб Владимира Путина, сопредседателями которого стали известные люди. По словам политолога Анны Федоровой, при выдвижении кандидатуры на пост президента РФ он опирается на широкий фундамент общественной поддержки. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что в инициативной группе, поддержавшей выдвижение Путина на пост президента, были свыше 700 человек, которые представляли разные профессии, общественные сферы.

По мнению эксперта, российский лидер находится в постоянном контакте с обществом.