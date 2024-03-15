Политолог Гаспарян считает бессмысленными заявления Риги о железном занавесе

По словам политолога Армена Гаспаряна, заявления о том, что в будущем прибалтийские государства и Россию разделит железный занавес, выдают в латвийском премьере Эвике Силине несостоявшуюся пациентку психиатра. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в современном мире железный занавес можно устроить только для отдельно взятого латышского политика, лишив ее смартфона или удалив из него все соцсети, мессенджеры и прочее.

По мнению политолога, они даже не понимают, что такое железный занавес и как его строить при нынешних реалиях в информпространстве. Не спасет их от этого и блокировка российских телеканалов, потому что при желании любой гражданин этой страны найдет нужную ему информацию.