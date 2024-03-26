Политолог Гусев считает, что киевскому режиму не поздоровится в скором времени

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что службу безопасности Украины следует признать террористической организацией, а руководство украинских спецслужб, в том числе глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, являются законными целями для российских сил, поскольку теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, а украинские спецслужбы содействовали нападению. Политолог Александр Гусев оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, СБУ является террористической организацией безусловно, поэтому она должна находиться под запретом.

Эксперт добавил, что в плане ответа на террористический акт Москва всегда отвечала на такое своим активным противодействием. Поэтому Кремль примет целый ряд шагов для того, чтобы ответить довольно серьезно силам, стоящим за данным циничным преступлением.

По его мнению, если Бортников сказал, что за терактом стоит киевский режим, то украинскому руководству не поздоровится в самое ближайшее время.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.