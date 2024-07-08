Политолог Коньков считает, что руководство Евросоюза «вставляет палки в колеса» Орбану в решении украинского конфликта

Он подчеркнул, что Орбан довольно беспрецедентно начал венгерское председательство в Совете Евросоюза, поскольку в прошлом председательство страны в Совете Евросоюза превратилось уже в рутину, так как все ключевые решения и все основные действия концентрировались в руках брюссельских бюрократов. Премьер Венгрии, напротив, выбрал для себя позицию миротворца и старается.

По мнению эксперта, об итоге действий Орбана пока говорить рано, поскольку неизвестно, с какими предложениями венгерский премьер приезжает в каждую из стран, а также нужно учитывать то, что европейские чиновники стараются оказывать ему сопротивление, поэтому его решения могут оттягивать или препятствовать их воплощению.