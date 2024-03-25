Вашингтон заявил о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему западным государствам выгодно настаивать на непричастности Незалежной к теракту. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, данная позиция поддерживается, так как причастность киевского режима к теракту в «Крокус сити Холле» кажется очевидной в условиях конфликта, но это весьма невыгодно Западу, в связи с этим они стараются «отвести внимание».

Политолог добавил, что все точки сходятся на том, что даже если это сделано не руками киевского режима, то он точно был в этом заинтересован, поэтому Запад усиленно убеждает всех, что Незалежная в этом не замешана.

По его мнению, также Штаты могут опасаться появления новых аргументов у нашей страны против Украины после этого случая, после чего Москва будет иметь право на возмездие в любом виде за это преступление.

Эксперт отметил, что, если расследование нашей страны теракта в «Крокусе» докажет причастность Киева, западные государства никогда не признают его правдивость и до конца станут стоять на своей позиции.