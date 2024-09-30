Трамп назвал сцену в Пенсильвании, где в него стреляли, самым безопасным местом на Земле

Кандидат в президенты США от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп собирается провести новую предвыборную встречу со своими сторонниками в городе Батлер, что в печально известном штате Пенсильвания, где 13 июля на политика было совершено покушение стрелком, которого ликвидировали силовики Секретной службы.

Как заявил Трамп на встрече с избирателями в округе Эри, он совершенно не боится вернуться на то самое место, где, по сути, мог бы быть убит. Кандидат в президенты США намерен пригласить на митинг оказавших ему, раненному в ухо, помощь врачей.

«Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», — сказал Трамп.

В предвыборном штабе Трампа в соцсетях подтвердили планы Трампа и уточнили, что мероприятие в Батлере намечено на 5 октября.

Ранее американское издание Politico написало, что соратники Трампа обеспокоены его поведением в последние дни предвыборной кампании.