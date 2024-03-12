Политолог Марков считает, что активизация украинской армии предполагает имитацию перелома в ходе боев

По словам политолога Сергея Маркова, украинская армия активизировалась для того, чтобы имитировать перелом в ходе боевых действий. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что это также свидетельствует о том, что западные государства должны принять в ближайшие дни какое-либо важное решение для действующего украинского лидера.

По мнению политолога, именно поэтому Зеленскому важно продемонстрировать, что украинские войска вовсе не на грани поражения, поскольку об этом уже стали говорить на Западе.