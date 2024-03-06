Политолог Марков считает, что решение Навальной не посещать выступление Байдена в Конгрессе США вызывает удивление

Юлия Навальная, вдова скончавшегося отечественного оппозиционного политика Алексея Навального*, приняла решение не посещать предстоящее выступление американского лидера Джо Байдена в Конгрессе США. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что это выглядит удивительно.

Ранее одно из американских СМИ сообщило, что отказалась посетить обращение и жена президента Украины. Как предполагалось, это связано именно с возможным присутствием Навальной.

*включен в список террористов и экстремистов.