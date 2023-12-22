Политолог Мезюхо обратил внимание на попытки Варшавы диктовать свои условия в Евросоюзе
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам политолога Ивана Мезюхо, решение польских властей о сохранении эмбарго на украинское зерно, несмотря на угрозу санкций от Евросоюза, свидетельствует о нездоровых отношениях внутри объединения. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что это вскрывает гнойник в плане коммуникации правительств стран Европы в целом. Кроме того, Варшава, получавшая долгие годы колоссальные инвестиции от общего бюджета Евросоюза, сейчас старается диктовать правила о том, как надо жить внутри данного объединения.
По мнению эксперта, украинская тема в польской риторике становится маркером нездоровых отношений внутри самого Евросоюза.