По словам политолога Ивана Мезюхо, решение польских властей о сохранении эмбарго на украинское зерно, несмотря на угрозу санкций от Евросоюза, свидетельствует о нездоровых отношениях внутри объединения. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это вскрывает гнойник в плане коммуникации правительств стран Европы в целом. Кроме того, Варшава, получавшая долгие годы колоссальные инвестиции от общего бюджета Евросоюза, сейчас старается диктовать правила о том, как надо жить внутри данного объединения.

По мнению эксперта, украинская тема в польской риторике становится маркером нездоровых отношений внутри самого Евросоюза.