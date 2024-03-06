Политолог Минченко считает, что целью встречи Трампа с Маском являются финансовые проблемы экс-президента США

Политика

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По словам политолога Евгения Минченко, бывший американский лидер Дональд Трамп провел встречу с предпринимателем-миллиардером Илоном Маском для поиска финансирования его избирательной кампании.  Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что финансовые проблемы у Трампа прежде всего из-за того, что он вынужден по решению суда Нью-Йорка уплатить большие штрафы.

По мнению эксперта, при этом Маск является владельцем соцсети X, которая ранее являлась продемократическим ресурсом, а после поменяла повестку и стала более привлекательной для сторонников республиканцев.

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