Политолог Минченко считает, что целью встречи Трампа с Маском являются финансовые проблемы экс-президента США

По словам политолога Евгения Минченко, бывший американский лидер Дональд Трамп провел встречу с предпринимателем-миллиардером Илоном Маском для поиска финансирования его избирательной кампании. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что финансовые проблемы у Трампа прежде всего из-за того, что он вынужден по решению суда Нью-Йорка уплатить большие штрафы.

По мнению эксперта, при этом Маск является владельцем соцсети X, которая ранее являлась продемократическим ресурсом, а после поменяла повестку и стала более привлекательной для сторонников республиканцев.