По словам политолога Вадима Мингалева, подготовка Вашингтона к ответу на якобы вероятный ядерный удар Москвы по Незалежной является обычной оечредной провокацией. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что эти слова не имеют под собой никакой реальной почвы.

По мнению эксперта, Белому дому важно довести эту вымышленную ими же ситуацию до грани, поскольку они, как и Лондон, всегда играют на грани.

Он подчеркнул, что довести Россию до этого им не удастся. Кроме того, российские власти не раз заявляли о том, что наша страна станет рассматривать применение этого вида оружия лишь в случае опасности захвата ее территории.