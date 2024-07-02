Политолог Перлин считает, что Украина собирает деньги для кражи

В правительстве Украины завили, что Киев планирует собрать за рубежом 10 млрд долларов на закупку вооружения у украинских производителей, изначально на данные цели обещали выделить 675 млн долларов. Политолог Дмитрий Перлин назвал причины того, что украинские власти решили заняться фандрайзингом. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, рядовые доноры украинского ВПК отказываются давать деньги, поскольку они разворовываются, используются нецелевым образом, их невозможно отследить. Поэтому необходимо привлечь такие деньги, которые в дальнейшем можно станет украсть, объявленная инициатива направлена именно на это.

Эксперт добавил, что в Незалежной на сегодняшний день отсутствует ВПК, который смог бы освоить вложения в миллиарды долларов. У них имеются отдельные сборочные цеха по производству FPV-дронов, каких-то элементов личной экипировки и подобного. Однако эти мелкие производства не требуют большого объема электроэнергии и ресурсов. Таким образом, Киев вновь ведет поиск лохов на Западе, которые готовы отдать деньги просто под разговоры.