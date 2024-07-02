Политолог Перлин считает, что Украина собирает деньги для кражи
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В правительстве Украины завили, что Киев планирует собрать за рубежом 10 млрд долларов на закупку вооружения у украинских производителей, изначально на данные цели обещали выделить 675 млн долларов. Политолог Дмитрий Перлин назвал причины того, что украинские власти решили заняться фандрайзингом. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, рядовые доноры украинского ВПК отказываются давать деньги, поскольку они разворовываются, используются нецелевым образом, их невозможно отследить. Поэтому необходимо привлечь такие деньги, которые в дальнейшем можно станет украсть, объявленная инициатива направлена именно на это.
Эксперт добавил, что в Незалежной на сегодняшний день отсутствует ВПК, который смог бы освоить вложения в миллиарды долларов. У них имеются отдельные сборочные цеха по производству FPV-дронов, каких-то элементов личной экипировки и подобного. Однако эти мелкие производства не требуют большого объема электроэнергии и ресурсов. Таким образом, Киев вновь ведет поиск лохов на Западе, которые готовы отдать деньги просто под разговоры.