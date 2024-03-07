Политолог Пономарева считает, что Вашингтон разрушает экономику Брюсселя за счет Киева
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт в Незалежной привел к укреплению американской экономики. По словам политолога Елены Пономаревой, украинский конфликт дал возможность Вашингтону не только укрепить свою экономику, но и демонтировать экономические процессы в Евросоюзе. Об этом сообщают «Известия».
Она подчеркнула, что политика Штатов была очень хорошо продумана и спланирована. Любые долгоиграющие военные конфликты выгодны для Вашингтона.
По мнению эксперта, военные действия на Украине позволили США еще и совершить демонтаж экономики Евросоюза, сбросив на него собственные экономические соцпроблемы, тем самым постепенно его разрушая.