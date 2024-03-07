Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт в Незалежной привел к укреплению американской экономики. По словам политолога Елены Пономаревой, украинский конфликт дал возможность Вашингтону не только укрепить свою экономику, но и демонтировать экономические процессы в Евросоюзе. Об этом сообщают « Известия ».

Она подчеркнула, что политика Штатов была очень хорошо продумана и спланирована. Любые долгоиграющие военные конфликты выгодны для Вашингтона.

По мнению эксперта, военные действия на Украине позволили США еще и совершить демонтаж экономики Евросоюза, сбросив на него собственные экономические соцпроблемы, тем самым постепенно его разрушая.