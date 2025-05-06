Власти европейских стран все чаще стараются запретить гражданам 9 мая праздновать День Победы. Политолог Владимир Шаповалов оценил ситуацию. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, это свидетельствует о ведении вполне осознанной, целенаправленной системной борьбы против России и ключевого символа нашей победы.

Эксперт подчеркнул, что День Победы — это ключевая составляющая, главный предмет гордости для нашей страны, поскольку именно советские люди разбили нацизм и освободили Европу. Но современным потомкам это нацистов не дает спокойно уснуть, этим и объясняется борьба с исторической памятью. Таким образом, уничтожаются любые напоминания о том, что советская армия победила фашистскую Германию.

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