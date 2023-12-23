Политолог Суздальцев считает, что Орбан насмехается над возней по приему Киева в Евросоюз
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Венгерский лидер Виктор Орбан спросил, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися там российскими военными, а также велел уточнить актуальные размеры и численность населения Незалежной. По словам политолога Андрея Суздальцева, премьер-министр Венгрии вопрос задал по существу. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это можно расценивать как один из индикаторов разгорающейся в Евросоюзе дискуссии о процессе вхождения в его состав Киева и Кишинева, а также в качестве троллинга.
По мнению эксперта, Орбан прекрасно понимает, что Евросоюз просто использует вхождение Незалежной в его состав в качестве обмана украинского населения, ждущего от Евросоюза помощи и денег.