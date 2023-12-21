Политолог Светов назвал причины недопуска российских танкеров в Индию

Шесть российских танкеров, которые перевозили примерно пять миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Политолог Юрий Светов пояснил, с чем связаны действия этого государства. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, недружественные страны стараются давить на наших партнеров всевозможными способами, и Индия попала под раздачу Запада.

Эксперт добавил, что подобная ситуация произошла недавно и с аэропортом Пекина, несмотря на то что Китай долго отбивался.