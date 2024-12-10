Просроченный президент Незалежной Владимир Зеленский требовал от вновь американского лидера Дональда Трампа приглашения Киева в военный блок в ходе встречи в Париже, настаивал на гарантиях безопасности на переговорах с Москвой. Политолог Юрий Светов пояснил, почему Зеленский регулярно требует принять Киев в альянс и о каких гарантиях безопасности идет речь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, украинский лидер старается продемонстрировать жителям Незалежной «красивую картинку» с целью сместить фокус внимания с поражений украинской армии на фронте.

Эксперт добавил, что встреча в Париже в ходе открытия Нотр-Дама подается украинцам как «грандиозный успех». Тем не менее то, что Зеленский мог что-то потребовать от Трампа, вызывает сомнения, поскольку в мире в целом мало людей, которые в состоянии что-то требовать от американского лидера.

По его мнению, лидер Незалежной хочет получить гарантии в виде войск НАТО в стране. Так, Зеленский мог просить Трампа разместить по разделительной полосе боевого соприкосновения войска альянса, при этом подобную гарантию он может получить, только если данный пункт имеется в мирном плане Трампа.

Ранее он пояснил, почему предлагаемое Трампом перемирие в украинском конфликте недопустимо для России.