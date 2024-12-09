Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Незалежная больше не может рассчитывать на те объемы военной помощи, которые она получала от администрации действующего президента США Джо Байдена. По словам политолога Юрия Светова, будущий американский лидер исходит из прагматических соображений, навязывая Киеву и Москве «пресловутое перемирие». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что также в западном мире все чаще высказываются предположения, что американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву не только для интервью с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, а и с целью передачи некого послания главе государства Владимиру Путину от Трампа, что пора действовать в отношении перемирия.

По мнению эксперта, американские власти твердо убеждены, что в их руках имеется как кнут — угрозы дать вооружение Незалежной, так и пряник — отмена санкций. Тем не менее эти манипуляции Москва рассматривает под совершенно иным углом. Так, санкции помогли российской экономике в жестких реалиях быстрее достигнуть суверенности и наладить процессы импортозамещения, которые со снятием ограничений окажутся утрачены.

Он подчеркнул, что сам президент путин заявлял, что возврата к экономике до 2022 года не будет. Тем не менее в Штатах так не считают. А Трамп станет убеждать в этом, поскольку ему необходимо убедить избравших его граждан, что обещание разрешить ситуацию в Незалежной за один-три дня не было голословным.

Ранее сенатор Карасин заявил, что прорыва в выходе из кризиса у украинского президента в Париже не вышло.