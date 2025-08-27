Польша требует извинений от Украины за оскорбление президента

Польша потребовала от Украины извинений после инцидента с украинским журналистом Виталием Мазуренко, который оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого в прямом эфире. Об инциденте сообщает Polsat News.

По данным издания, во время передачи Мазуренко использовал криминальный жаргон и сравнил президента с преступным лидером. Это вызвало резкую реакцию в Польше. Ведущая программы попыталась остановить Мазуренко и потребовала от него извинений. Вместо этого он усилил свои нападки на Навроцкого и обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

После этого инцидента множество польских политиков выразили гнев в адрес Мазуренко и потребовали от Украины официальных извинений за действия журналиста. В Польше считают, что подобные оскорбления неприемлемы и требуют восстановления уважения в двусторонних отношениях.

