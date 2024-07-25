Польшу призвали подготовиться к новой волне украинских беженцев

Из-за ударов российской армии по энергетической инфраструктуре Украины число беженцев из этой страны резко вырастет в очередной раз. Многие из украинцев будут оседать в Польше. Приготовиться к такому сценарию призвал Дариуш Марчинский, руководитель польского департамента по защите прав гражданского населения. Его слова привело издание Business Insider.

По его мнению, последствия ударов России по энергетике Украины становятся все более ощутимыми, и это обязательно приведет к всплеску числа беженцев.

«Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», - указал он во время выступления в национальном парламенте.

Ранее польские власти заявили, что не допустят Украину в Евросоюз, пока та не извинится за Волынскую резню, которую украинские националисты устроили во время Второй Мировой войны. Варшава видит этот шаг обязательным условием вступления Украины в ЕС.