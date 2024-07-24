Киевские власти могут не рассчитывать не вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем, пока не будут урегулированы должным образом связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни вопросы, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В эфире телеканала Polsat глава Минобороны напомнил, что для поляков вопрос Волынской резни был и всегда будет очень чувствительным,. ибо до сих пор Киев не принес официальные извинения Варшаве за преступления украинских националистов в середине прошлого века.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни. Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил,что выход Байдена из гонки стал черным днем для Украины и ЕС.