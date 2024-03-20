Польский министр Кервиньский опроверг причастность спецслужб РФ к фермерским протестам в стране

Россия никак не причастна к тем акциям протеста в Польше, которые сейчас ее сотрясают. Так считает глава министерство внутренних дел Марчин Кервиньский, его слова прозвучали в эфире радиостанции Polskie Radio.

Когда ведущий спросил Кервиньского, пытается ли Россия затянуть все мероприятия, связанные с протестами, то глава МВД ответил, что это не так. Он обвинил в разжигании протестных настроений внутрипольские силы, не имеющие отношения к РФ. По его мнению, к этому причастна партия «Право и справедливость», которая ранее была правящей. Якобы она мешает предпринимать конструктивные шаги по нормализации сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 марта, акции в Польше должны собрать более 70 тысяч аграриев. Они будут проводить пикеты, блокады пропускных пунктов и еще ряд публичных действий, направленных на привлечение внимания к ним. Основная повестка сегодняшних протестов – это отменить так называемый «Зеленый курс», который направлен на достижение углеродной нейтральности.