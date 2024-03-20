Фермерские акции протеста в Польше сегодня должны собрать 70 тысяч участников

Целый ряд протестных мероприятий в Польше должны пройти в среду, 20 марта. Они состоятся в 16 воеводствах, и формат их будет очень обширным и разнообразным. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Сегодня должны быть проведены порядка 500-600 пикетов, блокад и других действий, связанных с протестами. В Катовице и Быдгощ уже въехали трактора, к которым прицеплены транспаранты. В своих лозунгах сельхозпроизводители требуют отказаться от «Зеленого курса» и попытки добиться углеродной нейтральности. Считается, что по всей стране на улицы сегодня должны выйти более 70 тысяч человек, занятых в аграрном секторе.

Полиция обратилась ко всем водителям с просьбой отказаться от поездок. Если же поездку нельзя отложить, то людям стоит воспользоваться общественным транспортом. Правоохранители опубликовали карту, на которой указаны все проблемные для проезда места.

Ранее сообщалось, что в польской столице Варшаве прошел антивоенный марш матерей. Протестующие женщины выступили против возможной отправки военнослужащих на Украину.