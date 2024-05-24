«Попытки запереть Россию»: политолог раскрыл, зачем РФ менять границу в Балтийском море

«Задача, я думаю, заключается в том, чтобы гарантировать России возможности использования Балтийской акватории и не допустить попыток запереть Россию в Финском заливе или, скажем, в акватории, примыкающей к Калининграду. Это позволит не допустить превращения Балтики во внутреннее озеро Североатлантического альянса», – пояснил Кортунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».