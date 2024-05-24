«Попытки запереть Россию»: политолог раскрыл, зачем РФ менять границу в Балтийском море
Политолог Кортунов: изменение границы гарантирует РФ доступ к Балтике
Фото: [Минобороны РФ]
Министерство обороны РФ предложило изменить границу территориальных вод России в Балтике. Что это может изменить и как отреагируют соседние страны, нам рассказал политолог Андрей Кортунов.
По словам эксперта, переговорный процесс по этой теме сейчас вряд ли возможен, поэтому изменения границ будет проведено в одностороннем порядке.
«Задача, я думаю, заключается в том, чтобы гарантировать России возможности использования Балтийской акватории и не допустить попыток запереть Россию в Финском заливе или, скажем, в акватории, примыкающей к Калининграду. Это позволит не допустить превращения Балтики во внутреннее озеро Североатлантического альянса», – пояснил Кортунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Изменение границ в одностороннем порядке, отметил собеседник, несомненно вызовет реакцию соседних стран.
«Во-первых, естественно, будет активная информационно-политическая компания о том, что РФ демонстрирует свои агрессивные намерения, пытается изменить статус-кво в одностороннем порядке. Во-вторых, возможно заявление, что соседние государства не будут считаться с односторонним решением, которое приняла Москва», – добавил политолог.
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