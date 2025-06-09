Когда Израиль обвиняют в том, что тот не помогает украинцам вооружениями, это неправда. В свое время израильские власти передали Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление сделал Михаил Бродский, израильский посол на Украине, во время интервью украинскому блогеру Маричке Довбенко.

По словам дипломата, в свое время очень мало рассказывалось о том, что Израиль передал Украине те системы Patriot производства Соединенных Штатов, которые находились в его распоряжении. Они состояли на вооружении ЦАХАЛ еще в 1990-е годы.

«Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда, потому что Израиль и в военном смысле тоже помог Украине», — указал Бродский.

Ранее сообщалось, что известная экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг выдвинула обвинения в адрес Израиля или связанных с ним структур, заявив о своем похищении. Она призвала к оказанию давления на шведское правительство с целью добиться ее освобождения. Она утверждает, что ее судно было остановлено и захвачено в международных водах израильскими оккупационными войсками либо силами, действующими в интересах Израиля.