Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении на пути к Сектору Газа

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг выдвинула обвинения в адрес Израиля или связанных с ним структур, заявив о своем похищении. Она призвала к оказанию давления на шведское правительство с целью добиться ее освобождения.

Видеообращение Тунберг было опубликовано на веб-сайте «Флотилии свободы», в состав которой входит судно «Мадлен», перевозившее Тунберг и других добровольцев с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Тунберг утверждает, что ее судно было остановлено и захвачено в международных водах израильскими оккупационными войсками либо силами, действующими в интересах Израиля.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Израиля в социальной сети X, судно, направлявшееся в Газу с Гретой Тунберг на борту, движется к израильским берегам, а все находящиеся на борту пассажиры будут отправлены в свои страны.

Израильский МИД, в свою очередь, обвинил Тунберг в провокационных действиях, однако заверил общественность, что гуманитарная помощь, находившаяся на борту судна, будет доставлена в сектор Газа через установленные гуманитарные каналы.

Ранее сообщалось, что Израиль снял свой запрет на продажу туров в страну путешественникам из РФ.