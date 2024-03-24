Посольство США в Москве приспустило флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Как заявили в дипмиссии, флаг США приспущен в знак солидарности американского народа с россиянами. Там добавили, что в Штатах «скорбят о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта».

Ранее посольства Болгарии Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного накануне президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 154 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.