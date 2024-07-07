Агрессивная политика Северо-Атлантического альянса в отношении Украины является самым настоящим захватом входивших ранее в историческую Россию территорий. На это в беседе с РИА Новости указал вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, НАТО осуществили вероломную экспансию на восток, попутно в одностороннем порядке демонтировав существовавшую с Россией до 1997 года систему безопасности.

«Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — сказал Мурадов.

По его словам, коллективный Запад ежедневно предпринимает попытки нанесения России стратегического поражения и совершенно не заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Именно поэтому поставленные президентом Владимиром Путиным цели СВО должны и будут доведены до своего логического завершения, подчеркнул собеседник агентства.

«Только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО - это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают», — заключил Мурадов.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.