Молдавия близка к Европе, и двери для ее вступления в Евросоюз открыты, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Кишиневе в минувшую среду, 27 августа.

В ходе официального визита в Кишинев помимо Мерца прибыли премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон. В пресс-конференции также приняла участие президент Молдавии Майя Санду.

К слову, если Санду Мерц поприветствовал жарким поцелуем, то Туск предпочел сдержанно подержать ее за пару секунд руку.

«Двери в Европейский союз открыты. Мы искренне рады приветствовать вас в Европейском союзе», – приводит слова Мерца издание Politico.

Газета также сообщала, что переговоры о вступлении Молдавии в Европейский Союз могут начаться «в ближайшее время». Еврокомиссия еще в апреле заявляла, что переговоры по тематическим блокам перед вступлением бывшей советской республики в ЕС начнутся «как можно скорее».

Оппозиционный блок «Победа» заявил в свою очередь, что молдавские полицейские задержали активистов, выступающих против визита европейских лидеров в Кишинев. Среди задержанных оказался Юрий Витнянский, лидер молодежного крыла блока. Некоторые задержанные все еще находятся в участке и сталкиваются с сильным давлением местных правоохранителей.