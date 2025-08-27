Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что президент Украины Владимир Зеленский мешает новым переговорам по мирному урегулированию конфликта. Он также отметил, что позиции России и Украины сильно различаются. Так, Чепа ссылался на заявления Зеленского о территориальных вопросах, включая Крым, и назвал такие позиции абсурдными, что, по его словам, только усложняет диалог.

По мнению депутата, президент Украины оставил за собой право на обсуждение территорий, что также тормозит процесс переговоров. Чепа добавил, что актуален вопрос гарантий безопасности, которые должны учитывать интересы России. Он отметил, что европейские страны имеют свое видение, но не понимают, что гарантии безопасности должны быть согласованы для всех сторон, включая Украину, Россию и Европу в целом.

Ранее Трамп сделал невероятное заявление по Украине и Ближнему Востоку.