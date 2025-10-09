Трое региональных парламентариев от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) стали гостями торжественного приема в российском посольстве в Берлине, посвященного дню рождения Владимира Путина.

Данный факт, о котором сообщило издание MDR, спровоцировал волну критики со стороны основных политических сил страны.

Инициатором мероприятия выступило пропуткинское издание Compact, известное своими радикальными взглядами. Его главный редактор, Юрген Эльзессер, неоднократно публично характеризовал российского лидера как «патриота» и «защитника западных ценностей». Со стороны земли Саксония-Анхальт на празднике присутствовали депутаты земельного парламента Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франке Отто Лизурек.

Это событие не осталось без внимания немецкого политического истэблишмента. Представители традиционных партий выразили резкое осуждение поступка своих коллег. Так, политик от Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что такие действия демонстрируют окончательный разрыв АдГ с фундаментальными принципами демократии. Со своей стороны, социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию публично определиться, на чьей стороне находятся ее политические симпатии, намекая на недопустимость подобного сближения с Кремлем.

