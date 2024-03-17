Председатель Мособлизбиркома назвал безуспешными попытки провокаторов дискредитировать выборы

Он рассказал, что в Подмосковье было зафиксировано две попытки устроить поджог во время голосования, а также несколько попыток залить зеленкой урны с бюллетенями.

«Зеленка, на самом деле, как бы ни хотелось провокатором, не является таким уж страшным средством, потому что отметку избирателя в клеточке для голосования вполне спокойно можно определить. Да, они испорчены. Но такие бюллетени мы считаем, что они действительные», — указал Березкин.

Сегодня в России финальный день голосования на президентских выборах. В Московской области до 20:00 будут работать почти четыре тысячи избирательных участков.