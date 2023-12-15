Премьер Италии хочет помочь Украине так, чтобы не разозлить собственных граждан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что нужно разработать план «Б» для помощи Киеву, такой, который бы не настроил общественное мнение в Европе против Украины. Об этом она заявила по окончании саммита глав ЕС.

«Нельзя менять бюджет только ради ресурсов для Украины. Война отразилась на наших обществах. Если мы не сможем найти адекватный ответ этим последствиям, общественное мнение не поддержит Украину», – сказала Мелони.

Саммит ЕС не смог утвердить помощь Украине в размере 50 млрд на четыре года. На этом этапе помощь заблокировала Венгрия.

На полях саммита Мелони встречалась с венгерским премьером Виктором Орбаном, но она отвергла, что во время этих переговоров исполняла посредническую роль, чтобы склонить Венгрию к подписанию документа об украинской помощи.