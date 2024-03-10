Пресс-секретарь президента РФ Песков озадачен словами Шольца о мирном договоре между Москвой и Киевом

По словам журналиста Павла Зарубина, позиция немецкого канцлера Олафа Шольца, который назвал «российской пропагандой», информацию о согласовании на стамбульских переговорах мирного договора между Россией и Украиной, озадачила пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что такая позиция лидера Германии вызывает вопросы.

По мнению журналиста, Песков хотел бы спросить у Шольца, о чем в итоге говорили Арахамия и Джонсон.

Напомним, что Олаф Шольц сообщил, что на переговорах в Турции в позапрошлом году украинская и российская сторона не заключили мирный договор, кроме того, он считает «ерундой» препятствия к этому со стороны лидера США и экс-премьер-министра Великобритании.