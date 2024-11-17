Президент Бжания на фоне непрекращающихся протестов пообещал стабилизировать ситуацию в Абхазии

Президент Аслан Бжания выступил на выездном заседании правительства Абхазии в селе Тамыш, куда уехал сразу после поставленного оппозицией ультиматума о его отставке. Он пообещал в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в стране.

По его словам, которые цитирует РИА Новости, происходящее на улицах Сухума необходимо как можно скорее вернуть в правовое поле.

«Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло», — подчеркнул Бжания.

Президент проинформировал, что под контролем оппозиционных сил продолжают оставаться только комплекс правительственных зданий. Во всей остальной Абхазии законная власть не прекращает действовать.

В то же время оппозиция в Абхазии заявила о бесперспективности переговоров с Бжанией до тех пор, пока он и его правительство не сложат в полном составе свои властные полномочия. Ситуация на улицах Сухума пока далека от стабилизации. Протестующие находятся в здании парламента страны. Кроме того, находящиеся на улице демонстранты отказываются расходиться по домам и даже зажгли костры, чтобы не замерзнуть ночью.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.