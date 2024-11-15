Президент Абхазии отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что он и другие высокопоставленные чиновники продолжат осуществлять свои полномочия. Видео с его речью разместил «Апсныпресс».

Он отметил, что руководство Абхазии, включая президента, вице-президента, премьер-министра и членов правительства, останется на местах и продолжит выполнять свои обязанности.

Бжания также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и заявил, что власти предпримут шаги для разрешения текущей ситуации.

Напоминаем, что в пятницу парламент Абхазии планировал обсудить законопроект «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот закон касается некоторых аспектов межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.

Однако депутаты решили отложить заседание на следующую неделю. Тем временем у здания парламента собрались протестующие, которые сразу обозначили, что не разойдутся, пока законодатели не отклонят ратификацию этого документа.

Группа протестующих начала массовые беспорядки и проникла в здание администрации президента. Они отказались уходить пока президент не сложит свои полномочия. Оппозиция предложила стать и. о. президента премьеру или спикеру.

Между тем, в заявлении Общественной палаты Абхазии говорится о возможной утрате государственной независимости республики из-за конфликта между оппозицией и властями.