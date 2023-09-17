Президент Финляндии отметил важность сохранения отношений с РФ

Западу необходимо изыскать возможности для сохранения нормальных отношений с Россией как на фоне происходящего украинского конфликта, так и после его завершения, считает президент Финляндии Саули Ниинистё.

Примечательно, что подобное пацифистское высказывание лидера страны происходит на фоне полного запрета Финляндией на въезд в страны автомобилей с российскими номерами. Мало того, не вывезенные владельцами через шесть месяцев авто будут конфискованы местными таможенниками

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times.

Он подчеркнул, что отсутствие доверия между Россией и Западом может привести к новому, более серьезному вооруженному конфликту, нежели украинский.